2026 yılının ilk çeyreğinde kripto para piyasaları kurumsal raporlarla hareketlenmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Bank of America (BoA), yayınladığı yeni dijital varlık raporunda, blok zinciri altyapısının "olgunluk dönemine" girdiğini vurguladı.

Banka analistleri, özellikle ölçeklenebilirlik ve gerçek dünya kullanım durumu (utility) sunan projelerin, mevcut piyasa değerlerinden %100'den fazla bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu kapsamda Solana (SOL) ve Chiliz (CHZ), BoA'nın radarına giren iki kritik varlık olarak öne çıkıyor.

Solana (SOL): "Kriptonun Visa'sı" Ünvanını Pekiştiriyor

Bank of America, Solana'yı daha önceki raporlarında "dijital varlık ekosisteminin Visa'sı" olarak tanımlamıştı. 2026 başı itibarıyla SOL, bu öngörüyü teknik ve kurumsal başarıyla destekliyor.

Teknik Görünüm: Ocak 2026 itibarıyla 144 dolar bandında işlem gören SOL, analistlere göre "Rounding Bottom" (Çanak) formasyonunu tamamlamak üzere. Banka raporu, ağın Firedancer yükseltmesiyle saniyede 1 milyon işleme yaklaşan hızının, kurumsal ödeme sistemleri için vazgeçilmez bir altyapı haline geldiğini vurguluyor.

Kurumsal Talep: BoA analistleri, ETF girişlerinin yanı sıra teknoloji devlerinin Solana ağını tercih etmesinin fiyatı 300 dolar seviyelerine, yani mevcut seviyeden %100'ün üzerine taşıyabileceğini öngörüyor.

Chiliz (CHZ): Spor ve Tokenizasyonun Lideri

Chiliz, spor dünyasını blok zinciri ile birleştirme vizyonunda 2026'yı bir "patlama yılı" olarak karşıladı. Bank of America'nın dijital varlık raporunda, "Tutku Ekonomisi" (Passion Economy) başlığı altında CHZ'nin potansiyeline dikkat çekildi.



SOL / USDT Grafiği - Ocak 2026



Gerçek Dünya Kullanımı: CHZ, sadece bir spekülasyon aracı değil, Socios ekosistemi üzerinden milyonlarca taraftarın kulüp kararlarına katılımını sağlayan bir "yakıt" görevini görüyor.

Fiyat Hedefi: Şu an 0,05 dolar seviyelerinde konsolide olan CHZ için piyasa analistleri ve kurumsal beklentiler, spor endüstrisinin %80'inin dijital varlıklara entegre olmasıyla birlikte 0,10 - 0,15 dolar bandını (yaklaşık %100-200 artış) gerçekçi bir hedef olarak görüyor.

Yatırımcı İçin Kritik Not

Bank of America'nın analizi, bu projelerin teknolojik altyapısına duyulan güveni yansıtsa da, kripto para piyasalarının volatilitesi (oynaklığı) unutulmamalıdır. ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve olası düzenleyici kararlar, bu hedeflerin gerçekleşme süresini etkileyebilir.