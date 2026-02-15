Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı ürünlerin başında hurma geliyor. Hem iftar sofralarının vazgeçilmezi olması hem de sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle talep artarken, "Hurma kilosu ne kadar?", "2026 hurma fiyatları kaç TL?" soruları arama motorlarında üst sıralara çıktı.

HURMANIN KİLOSU KAÇ TL? BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Ramazan öncesi aktarlarda ve zincir marketlerde hurmanın kilogram fiyatı çeşidine ve kalitesine göre değişiyor.

Piyasada en çok tercih edilen hurma türlerinde fiyatlar ortalama şu aralıklarda seyrediyor;

İran hurması kilogramı 180–250 TL bandında satılırken, Medine hurması 350–600 TL arasında alıcı buluyor. Kudüs hurması ve daha iri, özel sınıf ürünlerde ise kilogram fiyatı 700 TL'nin üzerine çıkabiliyor. Jumbo ve premium sınıf hurmalarda fiyatlar 1.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Fiyatlar ürünün menşeine, boyutuna ve satış noktasına göre farklılık gösterebiliyor.

RAMAZAN'DA HURMA NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Hurma, geleneksel olarak orucun hurma ile açılması nedeniyle Ramazan ayıyla özdeşleşmiş durumda. Uzun süreli açlık sonrası kan şekerini dengeli şekilde yükseltmesi ve hızlı enerji sağlaması nedeniyle iftarda ilk tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Aynı zamanda doyurucu yapısıyla sahurda da tüketiliyor.

HURMANIN FAYDALARI NELER?

Besin değeri yüksek bir meyve olan hurma; lif, potasyum, magnezyum ve doğal şeker içeriyor. Sindirim sistemini destekleyen hurma, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olurken enerji ihtiyacını doğal yollarla karşılıyor. Ayrıca içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini desteklediği belirtiliyor.

Ramazan öncesi talebin artmasıyla birlikte fiyat hareketliliği de yakından takip ediliyor. Uzmanlar, alışveriş yaparken ürünün tazeliğine ve saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.