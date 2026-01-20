2026 yılının ilk haftalarında yükseliş umuduyla dolan kripto yatırımcıları, bu sabah soğuk bir duşla uyandı. Donald Trump’ın ticaret politikalarına dair sert açıklamaları, yatırımcıları riskli varlıklardan hızla uzaklaştırdı. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başında ise popüler meme coin Dogecoin geldi.

Ticaret savaşları kripto iştahını bıçak gibi kesti

ABD'nin Avrupa mallarına ek gümrük vergisi getireceği beklentisi, küresel borsalarda bir "güvenli limana kaçış" dalgası başlattı. Bitcoin’in 100 bin dolar sınırından dönmesiyle başlayan tedirginlik, Dogecoin’in 0,13 dolar desteğini kaybetmesiyle derinleşti. DOGE, gün içinde 0,121 dolara kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirdi.

878 milyon dolarlık "likidasyon" depremi Sadece fiyat düşmekle kalmadı, yükseliş beklentisiyle yüksek kaldıraç kullanan yatırımcılar da büyük darbe aldı. CoinGlass verilerine göre;

Kripto piyasası genelinde 878 milyon dolarlık pozisyon bir gecede silindi.

Tasfiyelerin %90'ından fazlasını "long" (yükseliş) yönlü işlemler oluşturdu.

Dogecoin’deki işlem hacmi düşüşe rağmen %160’ın üzerinde artarak, piyasadaki paniğin ve satış iştahının boyutunu gözler önüne serdi.

Aşırı satış bölgesi: Geri dönüş mü geliyor? Bazı teknik göstergeler, Dogecoin için "fırtına sonrası sessizlik" dönemine girilebileceğini işaret ediyor. Saatlik bazdaki RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi 30’un altına inerek "aşırı satış" sinyali verdi. Bu durum, piyasada speculative kaldıraçlı işlemlerin temizlendiği ve kısa vadeli bir "tepki alımı" (relief rally) yaşanabileceği şeklinde yorumlanıyor.