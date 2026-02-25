Natixis Değerli Metal Analisti Bernard Dahdah tarafından hazırlanan raporda, jeopolitik risklerin tetikleyeceği talep patlamasına dikkat çekildi. Dahdah, olası bir tırmanışın altın fiyatlarını kısa sürede %15 oranında yukarı çekebileceğini öngörüyor.

Analist Dahdah, yükselişin ivmesine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiyat artışının büyük kısmı çatışmanın ilk birkaç haftası içinde gerçekleşecektir. Piyasalar yeni duruma uyum sağladıkça ve sonuçlar netleştikçe, fiyatların bu yüksek seviyelerde konsolide olmasını bekliyoruz."

"İKİ HAFTADA 5.800 DOLAR GÖRÜLEBİLİR"

Hali hazırda yatay seyreden altın piyasası için HEDEF veren Dahdah, somut bir saldırı durumunda zaman çizelgesini de paylaştı. Rapora göre; bir saldırının başlamasını takip eden sadece iki hafta içinde ons altın fiyatları 5.500 $ - 5.800 $ bandına ulaşabilir.

PİYASANIN HAFIZASI: OCAK AYINDAKİ REKOR

Altın piyasası geçtiğimiz dönemde de benzer bir volatiliteye sahne olmuştu. Ocak ayında 5.600 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden ons altın, bu rekorun ardından sert bir düzeltme yaşayarak 4.800 dolar seviyelerine kadar geri çekilmişti. Natixis’in analizi, bu geri çekilmenin ardından jeopolitik bir kıvılcımla çok daha güçlü bir rekorun kapıda olduğunu gösteriyor.

