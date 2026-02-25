Fonet hisseleri, bilanço sonrası güne hızlı bir giriş yaparak seansın açılmasıyla birlikte tavan fiyata ulaştı. Yüzde 9,75’lik bir yükseliş kaydeden hisseler 3,49 TL seviyesine tırmandı. Bu hareketle birlikte FONET, haftalık bazda yatırımcısına %3,87, aylık bazda ise %14,05 kazandırmış oldu.

2025 YILINDA NET KAR VE SATIŞLAR ARTIŞTA

Şirketin açıkladığı özet gelir tablosuna göre, operasyonel verilerde dikkat çekici büyümeler kaydedildi:

Net Dönem Karı: Geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarak 222,8 milyon TL’ye yükseldi.

Satışlar: %36 artışla 855 milyon TL seviyesini aştı.

FAVÖK: %86 gibi güçlü bir artışla 378 milyon TL olarak gerçekleşti.

Brüt Kar: %94 artarak 337,6 milyon TL oldu.

Öte yandan şirketin Net Borç kalemi -105,5 milyon TL olarak gerçekleşerek borçsuzluk yapısının güçlendiğini ve nakit pozisyonunun arttığını gösterdi.

ARACI KURUMLARDAN YOĞUN İLGİ: ALICILAR KİMLER?

TSI 13.30 itibarıyla aracı kurumların işlem dağılımına bakıldığında, ilk 5 kurumun toplam net alımı 10.668.844 lot olarak gerçekleşti. Alım tarafında öne çıkan ilk üç kurum şunlar oldu:

Yatırım Finansman: 2.695.457 lot net alım (%14,75 dağılım, 3,478 maliyet)

Bank of America: 2.381.701 lot net alım (%13,03 dağılım, 3,440 maliyet)

Osmanlı Yatırım: 2.363.437 lot net alım (%12,93 dağılım, 3,471 maliyet)

Bu kurumları sırasıyla Yapı Kredi Yatırım ve Meksa Yatırım takip etti. İlk 5 alıcının toplam maliyet ortalaması ise 3,475 TL olarak hesaplandı.

