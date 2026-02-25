ASELSAN, 2025 yılına ait son çeyrek raporunda net dönem karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırarak 29,9 milyar TL seviyesine çıkardı. Bu performansın ardından 25 Şubat itibarıyla aracı kurumlar, ASELS hissesi için radikal revizelere imza attı.

Hisselerin 309 TL olan son fiyatı üzerinden yapılan değerlendirmelerde, kurumlardan gelen yeni projeksiyonlar şu şekilde gerçekleşti:

EN YÜKSEK PRİM POTANSİYELİ TACİRLER YATIRIM'DAN

Tacirler Yatırım: ASELS için hedef fiyatını 240 TL’den 420 TL’ye çıkardı. Kurum, daha önceki "tut" tavsiyesini ise "al"a yükselterek yüzde 35,92’lik bir prim potansiyeline işaret etti.

İş Yatırım: Hedef fiyatını 402 TL olarak belirlerken, %30,09 prim potansiyeliyle "al" tavsiyesini korudu.

REVİZELERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Vakıf Yatırım: Hedef fiyatını 272 TL’den 395 TL’ye revize etti ve "al" tavsiyesini sürdürdü.

Garanti BBVA Yatırım: Mevcut hedef fiyatını 358 TL’den 392 TL’ye yükselterek "endeks üstü getiri" beklentisini paylaştı.

Deniz Yatırım: Hedefini 273,5 TL’den 304,7 TL’ye çekerken, tavsiyesini "tut" olarak sabit bıraktı.

Ak Yatırım: Hedef fiyatını 207 TL’den 266 TL’ye yükseltmesine rağmen, hisse için "endeks altı getiri" tavsiyesini korumaya devam etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.