Son dönemde velilerden gelen yoğun şikayetleri dikkate alan Rekabet Kurulu, eğitim pazarındaki fiyatlama davranışlarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında sadece kayıt ücretlerindeki aşırı artışlar değil, aynı zamanda "bağlama uygulaması" olarak bilinen, ek ürünlerin belirli noktalardan zorunlu olarak satın alınması iddiaları da değerlendirilecek.

İNCELEME ALTINDAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR

Soruşturma süreciyle birlikte eğitim maliyetlerinde şeffaflığın sağlanması hedeflenirken, şu temel konular mercek altına alınacak:

Kayıt Ücretleri: Eğitim bedellerindeki fahiş artış oranları.

Ek Hizmetler: Yemek, kıyafet ve kitap gibi yan ürünlerde uygulanan aşırı fiyat politikaları.

Zorunlu Satış: Okul tarafından belirlenen satış noktalarından ürün temininin velilere zorunlu tutulması.

SORUŞTURMA AÇILAN KURUMLAR

İnceleme başlatılan 19 eğitim kurumu arasında Bahçeşehir Okulları, TED Ankara Koleji, Final Eğitim, Uğur Okulları, Sınav Basın Yayın ve Bil Eğitim Kurumları gibi Türkiye genelinde pek çok şubesi bulunan yapılar yer alıyor. Listenin tamamı ise şu şekilde:

Arı İnovasyon, Ata Bilge, Aydın Yayıncılık, Bahçeşehir Okulları, Bikafen Eğitim, Bil Eğitim, Bilnet Eğitim, Dersmatik, Doruk Kamp İşletmecilik, Final Eğitim, İstanbul Kavram, İstanbul Kule, Maya-Gen, Okyanus Eğitim, Sınav Basın Yayın, TED Ankara Koleji Vakfı, Tek Çözüm, Uğur Okulları ve Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları.