Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bağlı ortaklık Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir şirket ile önemli bir satış sözleşmesine imza attı.

Açıklamada, taraflar arasında "Krom Cevheri Satışı" konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Sipariş kapsamında teslim edilecek ürünlerin 31 Aralık 2026 tarihine kadar karşı tarafa ulaştırılacağı bildirildi.

SÖZLEŞME TUTARI 26,64 MİLYON DOLAR

Yapılan anlaşmanın bugünkü fiyatlar üzerinden KDV dahil yaklaşık 26,64 milyon ABD Doları tutarında olduğu açıklandı.

Söz konusu tutarın yaklaşık 1,17 milyar Türk Lirası karşılığına denk geldiği ifade edildi.