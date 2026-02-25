Bank of America’nın güncel verilerine göre, alım listesinin ilk sırasında ASELSAN (ASELS) yer alıyor. Banka, ASELS paylarında 748.575.134 TL tutarında net hacimle toplam alımlarının %27,15'ini gerçekleştirdi. Bu işlemlerin maliyet ortalaması ise 310,91 TL olarak kaydedildi.

Listenin ikinci sırasında ise bankacılık sektörünün güçlü oyuncularından Yapı Kredi Bankası (YKBNK) bulunuyor. BofA, YKBNK hisselerinde 386.019.857 TL net hacim (toplamın %14’ü) oluştururken, alımları 42,92 TL maliyetle gerçekleştirdi.

Alım tarafındaki diğer öne çıkan hisseler:

MİGROS (MGROS): 142.664.068 TL net hacim (%5,17 dağılım).

TERA YATIRIM (TERA): 111.571.060 TL net hacim (%4,05 dağılım).

AKBANK (AKBNK): 108.600.602 TL net hacim (%3,94 dağılım).

SATIŞ TARAFINDA THY VE TAV HAVALİMANLARI ÖNDE

BofA'nın satış kanadında ise havacılık hisselerindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Günün en çok satılan hissesi 567.666.789 TL net hacimle Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. THYAO'yu sırasıyla şu hisseler takip etti:

TAV Havalimanları (TRALT): -299.606.918 TL net hacim.

TÜPRAŞ (TUPRS): -299.260.488 TL net hacim.

KARDEMİR (KRDMD): -256.990.026 TL net hacim.

NET HACİM DENGESİ

Bank of America’nın seans içerisindeki toplam alım ve satım dengesine bakıldığında, genel tabloda -1.858.927.789 TL'lik bir net hacim dengesi (satış ağırlıklı) olduğu görülüyor. Alımların %45,68’i, satışların ise %64,10’u "Diğer" kategorisindeki hisselerde gerçekleşerek geniş bir yelpazeye yayıldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.