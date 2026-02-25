Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre; 115.123.372,35 TL olan mevcut çıkarılmış sermayenin, tamamı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanmak suretiyle artırılması planlanıyor.

Artırım detayları şu şekildedir:

Artırım Oranı: %638,33834

Artış Tutarı: 734.876.627,65 TL

Yeni Sermaye: 850.000.000 TL

Şirket, 1.000.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak gerçekleştireceği bu işlem için SPK başvurusunun bugün itibarıyla tamamlandığını belirtti.

HESAPLAMA: 100 LOTUNUZ KAÇ LOT OLUR?

Bedelsiz sermaye artırımı onaylandığında, yatırımcıların elindeki hisse sayısı artarken hisse fiyatı aynı oranda bölünecektir. Yüzde 638,33 oranındaki artışa göre hesaplama şu şekildedir:

Mevcut Lot Sayınız: 100

Bedelsizden Gelecek Yeni Lot: 638,34

Toplam Lot Sayınız: 738,34

Elinde 100 lot MERKO hissesi bulunan bir yatırımcının, bölünme işleminin ardından portföyündeki toplam hisse sayısı 738,34 adede yükselecektir.

