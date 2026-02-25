Deniz Yatırım’ın seans içerisinde en çok tercih ettiği hisse senedi Adra GYO (ADGYO) oldu. Kurum, ADGYO paylarında toplam 427.368.165 TL tutarında net hacim gerçekleştirdi. Bu rakam, kurumun toplam alımlarının %23,24'üne tekabül ederken, alımların maliyet ortalaması 55,04 TL olarak kaydedildi.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİ TAKİPTE

Kurumun alım iştahı sadece gayrimenkul sektörüyle sınırlı kalmadı. Bankacılık ve sanayi devleri de Deniz Yatırım'ın radarındaydı:

Akbank (AKBNK): 135.480.635 TL net hacimle ikinci sırada yer aldı.

Koç Holding (KCHOL): 126.393.830 TL net alımla listeye girdi.

Yapı Kredi (YKBNK): 72.723.600 TL değerinde alım yapıldı.

İş Bankası (ISCTR): 69.113.921 TL net hacimle ilk beşi tamamladı.

SATIŞ TARAFINDA ASELSAN VE ASTOR ÖNE ÇIKTI

Deniz Yatırım alım tarafında agresif bir tutum sergilerken, bazı önemli hisselerde ise satış yönlü işlemler gerçekleştirdi. Kurumun en çok net satış yaptığı hisseler sırasıyla şunlar oldu:

ASELSAN (ASELS): -50.058.407 TL.

ASTOR Enerji (ASTOR): -49.916.039 TL.

Fenerbahçe (FENER): -38.567.440 TL.

