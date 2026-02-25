Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.

"SEANS SONUNA KADAR YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAKTIR"

Duyuruda, "Saat 15.02.55 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değeri eksi yüzde 2 aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Borsa yukarı adım kuralı açığa satış işlemlerinin sadece hisse senedinin son işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan yapılmasına izin veren bir kuraldır. Genellikle sert düşüşler sırasında piyasayı korumak ve hisse fiyatlarının yapay olarak aşağı çekilmesini engellemek amacıyla uygulanır