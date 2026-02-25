Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre, Empa Elektronik payları 26 Şubat 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Bu tarih itibarıyla şirket, geniş bir endeks yelpazesine dahil edilecek.

EMPAE paylarının dahil edileceği endeksler şunlardır:

BIST Tüm ve BIST Tüm-100

BIST Ana ve BIST Halka Arz

BIST Katılım Tüm

BIST Teknoloji ve BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı

BIST Bilişim ve BIST İstanbul

Endeks hesaplamalarında şirketin toplam pay sayısı 170.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak baz alınacak.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

HALKA ARZA REKOR İLGİ: KURUMSALDAN 15 KAT TALEP

Empa Elektronik'in halka arz sonuçları, yatırımcıların teknoloji ve bilişim sektörüne olan yoğun ilgisini bir kez daha kanıtladı. Pay başına 22,00 TL fiyatla gerçekleşen halka arzın öne çıkan verileri şöyle:

Halka Arz Büyüklüğü: 38 milyon TL nominal değerli payların tamamının satılmasıyla toplam büyüklük 836.000.000 TL oldu.

Katılımcı Sayısı: Dev halka arza toplam 1.134.244 bireysel yatırımcı katılım sağladı.

Talep Patlaması: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan tahsisatın 4,99 katı talep gelirken, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılarda bu oran 15,83 kat ile rekor seviyeye ulaştı.

Dağıtılan Pay: Bireysel yatırımcılara hesap başına azami 20-21 lot (yaklaşık 440-462 TL) pay dağıtımı yapıldı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.