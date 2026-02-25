Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Şubat 2026 Çarşamba gününü yüzde 1,71 oranında değer kaybıyla 13.809,88 puandan kapattı.

Endeks gün içinde en düşük 13.752,78 puanı görürken, en yüksek 14.068,32 seviyesine kadar yükseldi. Günlük toplam işlem hacmi ise 175 milyar 638 milyon TL olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYSALARDA RİSK İŞTAHI YÜKSEK

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin açıklamalarının risk iştahını artırmasına karşın BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMLARI

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.