Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde açıkladığı müjdeler netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen yurt açılışları ve kamuoyuyla paylaşılan yeni yatırım projelerinin kapsamı belli olurken, üniversitenin barınma kapasitesinden araştırma altyapısına, akademik gelişiminden fiziki dönüşümüne kadar birçok alanda hayata geçirilecek yatırımların toplam bütçesinin 8 milyar lirayı aştığı açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bir dönemi başlatacak projelerin takvimi ve uygulama başlıkları da netlik kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) inisiyatifiyle inşa edilen 210 kişi kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu, Valilik desteğiyle Kuzey Kampüs'te hayata geçirilen 706 kişi kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Geçen yıllarda depreme dayanıksız olduğu tespit edilen üç yurt binası can güvenliği gerekçesiyle yıkılmıştı. KYK'dan üniversiteye geçen yıl devredilen 450 kişilik Anadolu Hisarı Kampüsü Kız Öğrenci Yurdu ile birlikte değerlendirildiğinde, yeni yatırımlar üniversitenin barınma altyapısında tarihi bir dönüşümü temsil ediyor.

Barınma altyapısını daha da güçlendirecek bir diğer önemli adım ise yine BUVAKIF öncülüğünde yapımı devam eden 250 kişi kapasiteli yeni kız öğrenci yurdu. Gelecek yıl hizmete açılması planlanan bu yatırımla üniversitenin toplam yatak kapasitesi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacak. Kapasite artışı, depreme dayanıklı ve modern standartlara sahip yapılarda sağlanıyor.

2 MİLYAR LİRALIK KÜTÜPHANE VE 3 MİLYAR LİRALIK LABORATUVAR KOMPLEKSİ YATIRIMI

Depreme dayanıksız olduğu için geçen yıl yıkılan eski kütüphane binası, yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeliyle yeniden inşa edilecek. Eski Aptullah Kuran Kütüphanesinin bulunduğu alanda yükselecek yeni yapı, 3 bin kullanıcı ile 1,5 milyon kitap kapasitesine, konferans salonlarına, çağdaş çalışma alanlarına ve sosyal donatılara sahip modern bir araştırma ve öğrenme merkezi olarak tasarlanıyor.

Mimari proje tamamlanma aşamasında olup, inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlatılarak üniversite mensuplarının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Ayrıca, yaklaşık 3 milyar lira yatırım bedeliyle üniversiteye tam teşekküllü modern bir laboratuvar kompleksi kazandırılacak. Planlama süreci 2027'de başlayacak yatırımın etaplı biçimde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu stratejik proje, akademik üretim kapasitesini artıracak, araştırma altyapısını güçlendirecek ve Boğaziçi'nin araştırma üniversitesi vizyonuna önemli katkı sağlayacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle üniversiteye 1000 kişilik modern bir konferans salonu kazandırılacak. Uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlanacak salon, ileri teknik altyapısı ve çok amaçlı kullanım imkanlarıyla akademik ve kültürel etkinlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Toplam bütçesi 8 milyar lirayı aşan bu yatırımlar, üniversitenin eğitim, araştırma ve öğrenci yaşamı altyapısını bütüncül biçimde güçlendirecek, kurumu geleceğe daha sağlam ve sürdürülebilir adımlarla taşıyacak.

(AA)