Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin (BTC), küresel jeopolitik gerilimler ve ABD borsalarındaki teknoloji hisselerinde yaşanan çöküşün baskısıyla değer kaybetmeye devam ediyor. Haftalardır süren düşüş trendinde 63.000 dolar seviyelerini test eden Bitcoin için dev finans kuruluşlarından da karamsar tahminler gelmeye başladı.

STANDARD CHARTERED’DAN YÜZDE 30’LUK REVİZE

Piyasadaki sert rüzgarlar devam ederken, küresel bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin fiyat tahminini yüzde 30 oranında düşürdüğünü açıkladı. Bankanın bu hamlesi, piyasada "düşüşün devam edebileceği" endişesini körüklerken; analistler özellikle 60 bin dolar sınırının hem teknik hem de psikolojik açıdan hayati önem taşıdığını vurguluyor.

GÖZLER BİTCOİN YATIRIMI OLAN TÜRK ŞİRKETLERİNE ÇEVRİLDİ

Bitcoin’deki bu irtifa kaybı, sadece bireysel yatırımcıyı değil, bilançosunda kripto varlık bulunduran kurumsal şirketleri de yakından ilgilendiriyor. Türkiye’de bilançolarında Bitcoin bulundurduğu bilinen şirketlerin, bu düşüş dalgasından nasıl etkileneceği yatırımcılar arasında merak konusu oldu.

Bu şirketlerin başında gelen Net Holding A.Ş. ve iştiraki olan MERIT Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş., kripto varlık stratejileriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Bitcoin fiyatındaki her geri çekilme, bu şirketlerin dönemsel kâr-zarar tabloları ve özsermaye kalemleri üzerinde doğrudan baskı yaratma riski taşıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.