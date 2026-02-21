Bitcoin (BTC), Ekim 2025’te ulaştığı 127.000 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kaybederek 68.000 dolar bandına çekildi. Piyasalardaki bu "dip arayışı", kurumsal taraftaki büyük kaçışla derinleşiyor. Bloomberg verilerine göre, yatırımcılar ABD merkezli Bitcoin ETF'lerinden yalnızca son dönemde 8,4 milyar dolar çekti. CoinGecko verileri ise toplam piyasa değerinden 2 trilyon doların silindiğini gösteriyor.

STANDARD CHARTERED TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ: 150 BİN DOLAR BEKLENTİSİ RAFTA

Kripto para dünyasının yakından takip ettiği Standard Chartered Bank, Bitcoin stratejisini güncelledi. Banka, daha önce paylaştığı 150.000 dolarlık yıl sonu hedefini rafa kaldırarak beklentisini 100.000 dolara indirdi. Banka analistleri, asıl yükseliş başlamadan önce piyasada ciddi bir temizlik yaşanabileceğini ve fiyatın 50.000 dolara kadar iğne atabileceğini öngörüyor.

TEKNİK ANALİZ NE DİYOR? 200 HAFTALIK ORTALAMAYA DİKKAT!

Amberdata Türev Ürünler Direktörü Greg Magadini, dijital varlık tutma eğilimi ve ETF giriş-çıkışlarının ana gösterge olmaya devam edeceğini vurgularken; IG Australia analisti Tony Sycamore teknik bir seviyeye dikkat çekti:

"Eğer Bitcoin 58.239 dolar seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde tutunabilirse, piyasada hala bir toparlanma şansı bulunuyor."

ALTCOİNLERDE GÜVEN KRİZİ: Pİ NETWORK ÇAKILDI

Sadece Bitcoin değil, alternatif projelerde de kan kaybı sürüyor. Açık ağın başlamasından bu yana yüzde 95 oranında değer kaybeden Pi Network, yatırımcısının güvenini tamamen yitirmiş durumda. 2025 yılı sonunda yedi farklı Çinli finans kuruluşu, Pi Network için "değersiz bir sanal para birimi" nitelemesi yaparak yatırımcıları yüksek risk konusunda uyardı.