Verilere göre en sert ilk çeyrek düşüşü 2018’de yaşandı ve Bitcoin yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Ancak bu sert düşüşün ardından güçlü bir toparlanma süreci başladı. 2020’de de benzer bir tablo yaşanmış, COVID-19 kriziyle sert düşen Bitcoin, 2021’de 69.000 dolar ile tarihi zirvesine ulaşmıştı.

"64.000-65.000 DOLAR KRİTİK SEVİYE"

Tüm bu veriler, mevcut düşüşün olağan bir döngünün parçası olabileceğine işaret ediyor. Analist Martini Guy, Bitcoin’in şu an 64.000 dolar ile 65.000 dolar arasındaki kritik destek bölgelerine yaklaştığını vurguluyor. Alım talebi bu seviyelerde güçlenirse söz konusu bölgenin yeni bir yükselişin zemini haline gelebileceği öngörülüyor.

Kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcı güvenini sarsa da Bitcoin’in genel piyasa yapısı sağlıklı görünmeye devam ediyor. Tarihi veriler, kurumsal ilgi ve halving döngüsü bir arada değerlendirildiğinde mevcut tablo, bir çöküşten çok sağlıklı bir piyasa sıfırlaması olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: CRYPTONEWS

