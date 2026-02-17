Analist Berlinzani’ye göre, Bitcoin’in mevcut durgunluğu geride bırakıp yükseliş ivmesi kazanabilmesi için 70.000 dolar direncinin sadece aşılması yetmiyor; bu kırılmanın yüksek işlem hacmiyle desteklenmesi gerekiyor. Berlinzani, bu seviyenin artık piyasa psikolojisi için anahtar bir direnç noktası haline geldiğinin altını çizdi.

DESTEK BÖLGESİ: 65.000 – 66.000 DOLAR

Piyasadaki son fiyat hareketlerini değerlendiren birçok uzman, yaşanan geri çekilmeleri yapısal bir çöküşün başlangıcı değil, "son bir düzeltme" olarak nitelendiriyor. Orta vadeli görünümü "nötr ya da temkinli iyimser" olarak tanımlayan Berlinzani, kısa vadeli destek seviyelerine dair şu uyarılarda bulundu:

Kısa vadede fiyatın tutunabileceği ilk bölge 65.000–66.000 dolar aralığıdır.

Bu destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması halinde fiyat 60.000 doların altına gerileyebilir.

60 bin dolar altındaki sarkmalar, piyasada daha büyük ve kalıcı düşüş senaryolarını tetikleme riski taşımaktadır.

Kaynak: Finansın Gündemi

