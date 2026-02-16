Bitcoin, 61 bin dolar seviyesini test ettikten sonra sert satışlarla geri çekilirken küresel yatırım bankalarından analizler gelmeye başladı. Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan son kripto para raporunda, teknik görünüm ve likidite akışlarına dikkat çekildi.

Raporda, özellikle 53 bin dolar seviyesinin piyasa için “kritik eşik” haline geldiği vurgulandı. Analistlere göre bu bölge, hem kurumsal maliyet tabanı hem de ETF girişlerinin yoğunlaştığı alan olması nedeniyle güçlü destek niteliği taşıyor.

“53 bin dolar altı riskli alan”

Bank of America stratejistleri, Bitcoin’in 61 bin dolar sonrası düzeltme hareketinin sağlıklı bir konsolidasyon sürecine işaret ettiğini belirtti. Ancak 53 bin dolar seviyesinin altında kalıcı fiyatlama görülmesi durumunda satış baskısının hızlanabileceği ifade edildi.

Raporda şu değerlendirme yer aldı:



53 bin dolar: Ana destek / maliyet tabanı

61–69 bin dolar: Kısa vadeli direnç bölgesi

69 bin dolar üstü: Yeni yükseliş trendi teyidi

Analistler, özellikle vadeli işlemler piyasasındaki yüksek kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesinin kısa vadede volatiliteyi artırabileceğini belirtiyor.

Kurumsal para akışı belirleyici olacak

BofA raporunda, Bitcoin fiyatlamasında en kritik faktörün kurumsal ETF girişleri ve dolar likiditesi olduğuna dikkat çekildi. ABD’de faiz beklentileri ve risk iştahındaki değişimlerin kripto piyasasına doğrudan yansıdığı vurgulandı.

Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine gelen net para akışının yeniden hızlanması durumunda fiyatın 60 bin dolar üzeri DENGE arayabileceği, ancak girişlerin zayıflaması halinde 53 bin dolar bandının test edilebileceği ifade edildi.

Piyasa temkinli iyimser

Son haftalarda 60–70 bin dolar bandında dalgalanan Bitcoin için Bank of America’nın değerlendirmesi, piyasanın henüz boğa trendini kaybetmediği ancak kritik desteklerin yakından izlenmesi gerektiği yönünde.

Analistler, kısa vadede volatilitenin yüksek kalmasını beklerken, 53 bin dolar seviyesinin korunmasının orta vadeli yükseliş senaryosu için önemli olacağını belirtiyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa değerlendirmeleri genel bilgilendirme amaçlıdır.