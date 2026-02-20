Bithumb’ın kullanıcılarına 2 Kore wonu (yaklaşık 61 TL) değerinde küçük bir ödül dağıtmayı planladığı kampanya, teknik bir hata sonucu kabusa dönüştü.

Sistem, kişi başına 2 bin Bitcoin tanımlayınca, borsanın kasasında olmayan devasa bir meblağ dijital cüzdanlara yansıdı.

Bazı kullanıcıların durumu fark EDIP hızlıca satışa geçmesiyle piyasada panik dalgası oluşurken, Bitcoin fiyatlarında kısa süreli ancak sert dalgalanmalar yaşandı.

DENETİM ZAFİYETİ ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Skandalın boyutu, Güney Kore Ulusal Meclisi’ni de ayağa kaldırdı. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), 2022'den bu yana Bithumb'ı üç kez denetlemesine rağmen bu denli büyük bir açığı fark edemediği için ağır eleştirilere maruz kaldı.

13 Şubat'ta tamamlanması beklenen resmi incelemelerin, skandalın derinliği nedeniyle şubat ayı sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

Milletvekili Kang Min-guk, yaşananları "Basit bir teknik hata değil, piyasanın kökten bozuk olduğunun kanıtı" olarak nitelendirdi.

CEO İTİRAF ETTİ: "DAHA ÖNCE DE OLDU"

Meclis’teki acil toplantıda ter döken Bithumb CEO’su Lee Jae-won, benzer hataların geçmişte iki kez daha yaşandığını itiraf etti.

CEO, önceki hataların boyutunun küçük olduğunu savunsa da son olayda kaybedilen güvenin telafisinin zor olduğu görülüyor.

Borsa yönetimi, yanlışlıkla dağıtılan 620 bin Bitcoin'in büyük kısmını geri çekmeyi başarsa da, yaklaşık 8,6 milyon dolar değerindeki 125 Bitcoin hala kayıp.

GÜVENLİK SINAVI: GEÇMİŞİN HAYALETLERİ HORTLADI

Bu skandal, Güney Kore’deki dijital varlık güvenliğine dair eski yaraları da deşti.

• 2021: Gangnam Polis Merkezi’nin soğuk cüzdanından 22 Bitcoin kaybolmuştu.

• 2025 Ağustos: Gwangju Savcılığı’nın cüzdanından 320 Bitcoin çalınmış, varlıklar ancak hacker'ın "insafıyla" geri alınabilmişti.

Sektör temsilcileri, Bithumb olayının ardından Güney Kore'de kripto yasalarının çok daha sertleşeceğini öngörüyor.