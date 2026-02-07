Olayın perde arkasında yatan detay ise oldukça çarpıcı. Borsa yönetimi, kampanya kapsamında kullanıcılara kişi başı yaklaşık 1,37 dolar (2.000 Kore wonu) tutarında küçük ödüller göndermeyi planlıyordu.

Ancak sistemsel bir hata sonucu, kazananların hesaplarına nakit para yerine en az 2.000 adet Bitcoin tanımlandı.

PİYASALARDA SERT SATIŞ DALGASI

Bu hatayı fark eden bazı kullanıcıların hızla satışa geçmesiyle piyasalar karıştı.

Bitcoin fiyatı Bithumb üzerinde kısa süreliğine yüzde 17 değer kaybederek 81,1 milyon won seviyesine kadar geriledi. Borsa, hatayı fark ettikten sonraki 35 dakika içinde 695 müşterisinin işlemlerini durdurarak kısıtlama getirdi.

"SİBER SALDIRI DEĞİL, OPERASYONEL HATA"

Bithumb’dan yapılan açıklamada, olayın bir siber saldırı veya güvenlik açığı olmadığı vurgulandı:

"Bu durumun sistem güvenliği veya müşteri varlıklarının yönetimiyle bir ilgisi yoktur. Tamamen bir operasyonel süreç hatasıdır."

VARLIKLARIN YÜZDE 99,7’Sİ GERİ ALINDI

Borsa, yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde yanlışlıkla gönderilen 620.000 Bitcoin'in yüzde 99,7'sini geri almayı başardığını duyurdu.

Ancak bu süreçte gerçekleşen panik satışları ve fiyat dalgalanmaları, Güney Kore kripto piyasasında Upbit’in gerisinde kalan Bithumb’ın itibarını test etti.

Bitcoin fiyatları, müdahale sonrası toparlanarak yeniden 104,5 milyon won seviyelerine döndü.