Asya seansında en yüksek 72.217,50 dolar seviyesini gören Bitcoin, önceki güne göre yüzde 0,57 artışla 71.062,94 dolar seviyesinde işlem gördü.

Geçen hafta perşembe günü 60.033 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesini test eden kripto para, cuma günü yeniden 70 bin dolar eşiğinin üzerine çıkmıştı.

ETHEREUM'DA SINIRLI GERİ ÇEKİLME

Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı Ethereum, aynı saatlerde yüzde 0,18 düşüşle 2.089,43 dolar seviyesinde işlem gördü.

"EN KÖTÜNÜN GERİDE KALDIĞINDAN EMİN DEĞİLİZ"

Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, kripto piyasalarının istikrar kazandığını ancak risklerin sürdüğünü vurguladı.

Mauron, "60.000 dolar aşağı yönde ana destek. Yukarıda ise 75.000 doların aşılması ayı piyasasının sonunu işaret edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ETF GİRİŞLERİ ALIM İŞTAHINI GÖSTERDİ

FalconX APAC türev işlemleri sorumlusu Sean McNulty, geçen haftaki sert satışların "Spekülatif köpüğü temizlediğini" ve piyasanın artık daha sağlam temeller üzerinde fiyatlandığını ifade etti.

Öte yandan ABD'de Bitcoin ETF'lerine 6 Şubat'ta 221 milyon dolarlık giriş kaydedilmesi, yatırımcıların son düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret etti.

75 BİN DOLAR KRİTİK SEVİYE!

IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalama olan 58.000 doların üzerinde kalması halinde 73.000–75.000 dolar bandına doğru yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtti.

Sycamore'a göre, bu seviyenin aşılması durumunda 81.000 dolara kadar yeni bir ivme gündeme gelebilir.