Galler’in kuzeybatısında, Snowdonia manzarasına karşı konumlanan Ynys Gifftan adası, 1960’lardan bu yana süren sessizliğini bozuyor. İçindeki tarihi taş çiftlik evi, doğal gelgit havuzları ve 17 dönümlük arazisiyle dikkat çeken ada, 350 bin sterlin (yaklaşık 20 milyon TL) bedelle satışa çıkarıldı.

DOĞANIN RİTMİYLE BELİRLENEN İZOLASYON

Portmeirion yakınlarındaki Dwyryd Haliçi’nde yer alan adaya ulaşım, doğanın ritmine bağlı olarak değişiyor:

Yürüyerek Ulaşım: Anakaraya yaklaşık 400 metre mesafedeki adaya, gelgit çekildiğinde yürüyerek gidilebiliyor.

Tam İzolasyon: Gelgit yükseldiğinde ise ada tamamen izole oluyor; ulaşım yalnızca tekne ya da kürek sörfüyle sağlanabiliyor.

KRALLARDAN MİRAS BİR GEÇMİŞ

Galce’de "Anne’nin Hediyesi" anlamına gelen Ynys Gifftan, adını 1700’lerde Kraliçe Anne tarafından Lord Harlech’e hediye edilmesinden alıyor. 20. yüzyılda Roberts ailesinin yaşadığı ada, 1960’lardan sonra tamamen terk edildi.

İSTANBUL EMLAK PİYASASIYLA ÇARPICI KIYASLAMA

Galler’deki bu adanın satış fiyatı olan yaklaşık 20-25 milyon TL bandı, İstanbul’daki konut fiyatlarıyla benzerlik gösteriyor:

Şişli Örneği: İstanbul Şişli’de 11-15 yıllık bir binada yer alan 3+1 daire 25.250.000 TL’ye satışa sunuluyor.

İstanbul genelinde 6-10 yıllık binalardaki 110 metrekarelik 3+1 evler 22.500.000 TL seviyelerinden alıcı bekliyor.

Carter Jonas emlak şirketinden Hugh O’Donnell, Ynys Gifftan’ı “Galler’in en etkileyici kıyı manzaralarından birinde, kendine ait bir sığınak kurmak isteyenler için eşsiz bir yaşam projesi” sözleriyle tanımlıyor.