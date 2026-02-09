Hikâye, 2 Nisan 2011 tarihinde başlıyor. O dönemde Bitcoin, finans çevreleri tarafından henüz bir "deney" olarak görülürken, vizyoner bir yatırımcı birim başına 0,78 dolar ödeyerek toplamda 10.000 adet BTC satın aldı. Toplamda 7.805 dolarlık bir nakit çıkışıyla gerçekleşen bu alım, cüzdanda 14 yıl boyunca sürecek olan sessiz bekleyişin ilk adımıydı.

14 Yıllık Sarsılmaz İrade: Milyar Dolarlık Çıkış

Piyasalardaki sert dalgalanmalara, ayı sezonlarına ve küresel krizlere rağmen elindeki varlıkları satmayan yatırımcı, ödülünü 3 Temmuz 2025 tarihinde aldı. Bitcoin fiyatının 109.246 dolar seviyesine ulaştığı o tarihi günde, 10.000 adetlik varlığın tamamı elden çıkarıldı. Bu satış işlemi sonucunda yatırımcının bakiyesi sıfırlanırken, banka hesabına geçen tutar tam olarak 1.092.463.000 dolar oldu.

Matematiksel Gerçeklik: 140.000 Katlık Getiri

Bu yatırımın başarısını anlamak için getiri oranına bakmak yeterli. Yatırımcının elde ettiği değer artış oranı şu şekilde hesaplanmaktadır:

Sıkça Sorulan Sorular

Bu kadar büyük bir miktar tek seferde mi satıldı?

Zincir üstü verilere göre yatırımcı, 2025 Temmuz ayında cüzdanındaki 10.000 adetlik bakiyenin tamamını tek bir blok işlemle elden çıkarmıştır.

Bu yatırımın getirisi ne kadar?

Yatırım, 14 yıllık bekleme süresinin ardından yaklaşık 140.000 kat değer kazanmıştır.

Hâlâ benzer bir fırsat var mı?

Uzmanlar, Bitcoin’in olgunlaşmasıyla bu denli büyük çarpanların yakalanmasının zorlaştığını, ancak 2026 yılı halka arzları ve "niş" tarım ürünleri gibi alanların yeni fırsatlar sunduğunu belirtmektedir.

*Yasal Uyarı: Bu makale tarihsel verileri analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.