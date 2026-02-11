10 farklı sektörde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi bünyesinde barındıran Ahlatcı Holding'in patronu Ahmet Ahlatcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ahlatcı için yurt dışına çıkış yasağı talep edildiği iddia edildi.

"KARA PARAYLA İŞİM OLMAZ, BİR YANLIŞLIK VAR"

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Ahlatcı, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı'da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır."

Saymaz'ın aktardığına göre, Ahlatcı hakkında kara para ve kaçakçılık soruşturması açıldığı ve bu kapsamda yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirtiliyor.

AHLATCI HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Ahlatcı Holding de yazılı bir basın açıklaması bulundu. Metinde şu ifadeler yer verildi;

"Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir. Özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarıyla kurumlarımızın ve özellikle Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’nın yakından uzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Bu çerçevede açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz ki; söz konusu paylaşımlar asılsızdır, dayanaktan yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Ahlatcı Holding, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına tam uyum içerisinde sürdürmektedir. Bu kapsamda bilinmesi gereken en önemli gerçek şudur ki; Kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonomiyi faturalandırarak kayıt altına alan kişi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’dır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda; şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel önceliğimizdir. Güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarımız ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmektedir.

Ahlatcı Holding, Anadolu’nun köklü ticaret kültüründen beslenen dürüstlük ve güven anlayışını kurumsal yapısının merkezine yerleştirmiştir. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunan kalıcı ve sorumlu bir yatırımcı olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir."

ÜÇ ŞİRKETİ FORTUNE 500 LİSTESİNDE!

Ahlatcı Holding'in önde gelen şirketlerinden Ahlatcı Kuyumculuk, 2023 yılında 147,7 milyar liralık net satışla Fortune 500 listesinde 9'uncu sırada yer aldı.

Ahlatcı Metal Rafineri, 72,7 milyar liralık satışla aynı listede 13'üncü sıraya yerleşti.

Holding bünyesindeki Kargaz Doğalgaz da Fortune 500 listesine giren şirketler arasında bulunuyor.