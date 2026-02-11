"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Barım hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmedildi. Kararın İstinaf Mahkemesi'ne taşınacağı bildirildi.

"HAYATIMDA HİÇBİR ZAMAN SİYASİ BİR DURUŞ SERGİLEMEDİM"

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre Barım, karar duruşmasında savcılığın mütalaasına karşı savunma yaptı.

Barım, "2025 yılının ocak ayından bu yana anlamadığım bir süreç içerisindeyim. Hayatımda hiçbir zaman siyasi bir duruş sergilemedim. Ben sizlere çok teşekkür ederim, beni tahliye ettiniz ve sağlık hizmetlerine ulaşabildim. Bundan sonraki süreçte ameliyatlarımı gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Savcılık makamı ise mütalaasını değiştirmedi. Barım'ın avukatlarının mütalaanın yeniden değerlendirilmesi talebine duruşma savcısı, "Mütalaamız aynen geçerlidir" yanıtını verdi.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Duruşma savcısı, celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasını duruşmada yineledi. İddianamede Barım hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlaması yer alırken, savcı Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"BU SÜREÇTE HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK SAĞLIĞIM ETKİLENDİ"

Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet talebine karşı savunma yapan Barım, "2025 yılının ocak ayından bu yana anlamadığım bir süreç içerisindeyim. Hayatımda hiçbir zaman siyasi bir duruş sergilemedim. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte ameliyatlarımı gerçekleştirmek istiyorum. Dosyada hala somut bir delil yokken daha ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Tanık beyanları lehimeyken, ortada hiçbir somut delil yokken bu mütalaanın verilmiş olmasını kabul etmiyorum. Ben suçsuzum. Vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışan bir kadınım. Hayatım boyunca sadece çalıştım."dedi.

Mahkeme, verilen aranın ardından Ayşe Barım'ın 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararın İstinaf Mahkemesi'ne taşınacağı belirtildi.