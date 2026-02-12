Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SİYASETİN MERKEZİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

Partiye yönelik ilginin arttığını belirten Erdoğan, son dönemde üç milletvekili ile dört ilçe ve belde belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını yineledi. Erdoğan, "AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir. Cumhur İttifakı ise devletimizin bekasının ve milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Küresel düzeyde belirsizliklerin arttığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin güçlü siyasi yapısının bu süreçte önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

"ULUSLARARASI SİYASETTE TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"

Son 10 yılda yaşanan krizlere dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin doğal afetlerden savaşlara kadar birçok zorlu süreci başarıyla yönettiğini belirtti. "Uluslararası siyasette son yıllarda açık söylüyorum bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke konumuna geldi" ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATA RAMAZAN TALİMATI

Yaklaşan Ramazan ayına ilişkin konuşan Erdoğan, yeni evlenen genç çiftlere ilk Ramazanlarında misafir olunacağını açıkladı. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelineceğini belirten Erdoğan, özellikle deprem bölgesine ağırlık verileceğini söyledi.

Belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Erdoğan, "Ramazan'da tenceresi kaynamayan, ocağı yanmayan tek bir ev bile varsa bunun vebali önce bizlerin üzerindedir" dedi.

"ENFLASYONU BÜYÜK ORANDA SİLMEYİ BAŞARDIK"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, "Enflasyonu büyük oranda silmeyi hamdolsun başardık" ifadelerini kullandı. Afet konutlarının ödeme planına ilişkin müjdelerin paylaşıldığını hatırlatan Erdoğan, ana muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi.

CHP'YE MECLİS TEPKİSİ

Meclis'te yeni bakanların yemin töreninde yaşananlara değinen Erdoğan, CHP'nin tutumunu eleştirerek,"Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz, bu gidişi durdurmaya ne eliniz ne gücünüz yetmez" dedi.