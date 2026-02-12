Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte toplam 6 ismin tahliyesine yönelik hukuki tartışmalarda son nokta koyuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına karşı yaptığı itiraz, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

MAHKEME TAHLİYE GEREKÇESİNİ "YERİNDE" BULDU

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce verdiği tahliye kararını inceleyen üst mahkeme, itirazı değerlendirirken yerel mahkemenin sunduğu gerekçeleri hukuka uygun buldu.

Bu kararla birlikte Zeydan Karalar’ın yanı sıra listedeki diğer isimlerin de tahliyesi resmen kesinleşmiş oldu.

TAHLİYESİ ONAYLANAN DİĞER İSİMLER

Karar kapsamında Zeydan Karalar ile birlikte serbest kalacak diğer 5 isim şu şekilde açıklandı:

• Mehmet Ataş

• Ali Fırat Baycan

• Cem Alper Akyüz

• Mert Çelik

• Müzeyyen Karakaş

SÜRECİN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu isimler hakkında verilen ilk tahliye kararının ardından harekete geçmiş ve kararın iptal edilerek tutukluluk halinin devamı yönünde itirazda bulunmuştu.

Ancak üst mahkemenin son kararı ile bu hukuki talep karşılık bulmadı.