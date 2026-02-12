Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, bir hisse üzerindeki kısıtlamalar sona eriyor.

13 Şubat Cuma günü itibarıyla ARFYE payları, üzerindeki baskıdan kurtularak yeni bir döneme başlıyor.

Hisseler bugün kapanışta ekside kayda geçti. Günü yüzde 1.35 değer kaybıyla kapatan ARFYE 30,60 lira seviyesine geriledi.

İŞLEM HACMİ HAREKETLENEBİLİR

ARFYE payları üzerinde bir süredir uygulanan "kredili işlem yasağı", 13 Şubat Cuma seans açılışı itibarıyla tarih oluyor. Bu gelişmeyle birlikte yatırımcılar, ARFYE hisselerinde yeniden kredili alım-satım yapabilme imkanına kavuşacak.

Piyasa uzmanları, bu tür yasakların kalkmasının genellikle hisse üzerindeki likiditeyi artırdığına ve işlem hacminde hareketliliğe yol açabileceğine dikkat çekiyor.

VBTS kapsamında alınan tedbirler, yatırımcıları aşırı oynaklıktan korumayı amaçlar. ARFYE üzerindeki bu yasağın kalkması, hissenin normal işlem kuralları çerçevesinde yoluna devam edeceği anlamına geliyor.

