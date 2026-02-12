Açıklanan raporlarda kurumların büyük bir çoğunluğunun tavsiyesini “Al” veya “Endeks Üstü Getiri” olarak koruduğu görülüyor.

Özellikle portföy değerlemeleri ve iştirak performanslarının etkisiyle hedef fiyatlarda yukarı yönlü revizeler dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN BAZI HEDEF FİYAT GÜNCELLEMELERİ

• Ak Yatırım: Hedef fiyatını 322 TL’den 334 TL’ye yükselterek yüzde 58,44 prim potansiyeline işaret etti.

• İntegral Yatırım: 296 TL olan beklentisini 339 TL’ye revize ederek listedeki en yüksek öngörülerden birini sundu.

• Vakıf Yatırım: Hedefini 286 TL’den 319 TL’ye çıkararak tavsiyesini "Al" olarak sürdürdü.

• Tacirler Yatırım: 310 TL hedef fiyat ile yüzde 47,05 oranında bir yükseliş beklentisi paylaştı.

KONSENSÜS BEKLENTİLER VE PRİM POTANSİYELİ

İş Yatırım, Deniz Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım gibi kurumlar da benzer şekilde fiyatlarını 295-296 TL bandına çekerken, GCM Yatırım hisse için 299,05 TL seviyesini hedefledi.

Mevcut analizlere göre KCHOL hisseleri için ortalama prim potansiyeli yüzde 40 ile yüzde 60 arasında geniş bir yelpazede seyrediyor.