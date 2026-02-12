Eğer teklif meclisten onay alırsa, İstanbullular 16 Şubat 2026 Pazartesi sabahına yeni fiyatlarla uyanacak.

Özellikle günlük kullanımı en yüksek olan elektronik bilet ve MAVI Kart abonman ücretlerindeki değişim dikkat çekiyor.

TOPLU TAŞIMADA ÖNGÖRÜLEN FİYATLAR

• Elektronik Tam Bilet: 35,00 TL → 42,00 TL

• Mavi Kart (Tam Aylık): 2.748 TL → 3.298 TL

• Öğrenci Aylık Abonman: Mevcut tarife üzerinden yüzde 20 artış (Yaklaşık 593 TL).

TAKSİ VE MİNİBÜSLERDE KISA MESAFE GÜNCELLENDİ

Sadece belediye araçları değil, özel taşımacılık hizmetleri de bu güncellemeden nasibini alıyor.

Taksilerde "indi-bindi" ücreti 200 TL barajını aşarken, minibüslerde en kısa mesafe ücreti 40 TL sınırına dayandı.

İFTAR SOFRASINA DA "ENFLASYON" DOKUNUŞU

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde İBB bünyesindeki sosyal tesisler ve davet salonları için de fiyat güncellemesi istendi.

İBB iştiraklerindeki iftar menüsü fiyatının 550 liradan 700 liraya çıkarılması teklif edildi. Bu, iftar sofralarında yaklaşık yüzde 27,27'lik bir artış anlamına geliyor.

Önemli Not: TCDD Taşımacılık A.Ş. de eş zamanlı olarak Marmaray ve bağlı banliyö hatları için yüzde 25,49 oranında ayrı bir zam teklifi sundu.

Bu teklif kabul edilirse Marmaray’da en uzun mesafe ücretinin 75 TL seviyesine çıkması bekleniyor.