Milyonlarca emekli, dul ve yetim için bayram öncesi can suyu niteliği taşıyan ikramiyelerde 2026 yılı hazırlıkları hız kazandı. 20 Mart'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, kulislerde en güçlü senaryo olarak 5 bin TL rakamı telaffuz ediliyor. Yaklaşık 17,7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren bu artışın, önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

2018 yılında bin TL ile başlayan bayram ikramiyesi uygulaması, geçtiğimiz yıl 4 bin TL seviyesine çıkarılmıştı. 2026 yılı için ekonomi yönetiminin ajandasında yer alan yüzde 25'lik muhtemel artışla beraber, rakamın 5 bin TL’ye tamamlanması öngörülüyor.

Bu durum, bir emeklinin yıllık toplam ikramiye gelirinin 10 bin TL'ye ulaşması anlamına geliyor.

DUL VE YETİMLER İÇİN YENİ ÖDEME TABLOSU

İkramiyeler, tıpkı emekli maaşlarında olduğu gibi hak sahiplerine "hisse oranları" üzerinden yansıtılıyor.

Eğer 5 bin TL'lik rakam kesinleşirse, ödemeler şu şekilde güncellenecek:

• Yüzde 75 Hisse (Eş - Çocuk yoksa): 3.750 TL
• Yüzde 50 Hisse (Eş - Çocuklarla birlikte): 2.500 TL
• Yüzde 25 Hisse (Yetim Çocuk): 1.250 TL

ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

2026 takvimine göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart Cuma. Geleneksel hale gelen "bayramdan önceki hafta" ödeme takvimi işletilirse; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının ikramiyelerinin 9-14 Mart 2026 tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

