Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat haftasına ilişkin rezerv verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre toplam brüt rezervlerde gerileme yaşandı.

TOPLAM REZERV 207,48 MİLYAR DOLARA İNDİ

TCMB'nin toplam brüt rezervi 6 Şubat haftasında 207,48 milyar dolara düştü. Böylece rezervlerde bir haftada 10,67 milyar dolarlık azalış kaydedildi. Son dönemde üst üste görülen rekor seviyelerin ardından rezervlerde geri çekilme dikkat çekti.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Merkez Bankası verilerine göre döviz varlıkları yüzde 7,2 oranında gerileyerek 71,1 milyar dolara indi.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,8 düşüşle 128,6 milyar dolar oldu.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da yüzde 0,3 azalarak 7,76 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.