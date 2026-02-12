CHP'nin, emekli maaşlarının "insanca yaşam hakkı" ve "sosyal devlet ilkesi" ile bağdaşmadığı gerekçesiyle yaptığı başvuru, AYM Genel Kurulu tarafından incelendi.

Mahkemenin "esastan görüşme" kararı alması, düzenlemenin sadece şekil şartları açısından değil, içeriğinin Anayasa’ya uygunluğu bakımından da detaylıca sorgulanacağı anlamına geliyor.

MECLİS’TEN AYM’YE UZANAN MÜCADELE

Düzenlemenin yasalaşma süreci, Türk siyasi tarihinin en hareketli dönemlerinden birine sahne olmuştu.

CHP milletvekilleri, teklif genel kuruldayken "emekli nöbeti" tutmuştu.

Süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında sert polemikler yaşanmıştı.

Kanunun 20 bin TL olarak yasalaşmasının ardından Özel, "Mücadele artık Meclis'te değil, sokaklarda ve AYM önündedir" diyerek yargı sürecinin işaretini vermişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

AYM, önümüzdeki günlerde belirleyeceği takvimle birlikte dosyayı esastan incelemeye başlayacak.

Mahkeme, ilgili bakanlıklardan ve kurumlardan görüş isteyebileceği gibi düzenlemenin iptal edilip edilmeyeceğine dair nihai kararını verecek.

Eğer AYM iptal kararı verirse, bu durum milyonlarca emekli için yeni bir yasal düzenlemenin kapısını aralayabilir ve emekli aylıklarının belirlenme kriterlerinde köklü değişikliklere yol açabilir.