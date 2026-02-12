Hazine ve Maliye Bakanlığı, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Monticelli ve beraberindeki heyetin 10–12 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Monticelli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin 1956 yılından bu yana kurucu üyesi olduğu AKKB ile yürütülen ilişkilerin olumlu seyri ele alındı. Taraflar, mevcut işbirliğinin yanı sıra yeni finansman ve ortaklık imkanlarını değerlendirdi.

280 MİLYON EUROLUK YENİ FİNANSMAN

Ziyaret kapsamında önemli finansman anlaşmalarına imza atıldı.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) çerçevesinde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar şehir hastaneleri için 230 milyon euro, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Marmaray Projesi için ise 50 milyon euro tutarında ek finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Bu anlaşmalarla birlikte Türkiye'deki yatırımlara toplam 280 milyon euro tutarında uygun koşullu kaynak aktarılacak.

SON 10 YILDA 2,5 MİLYAR EURO FİNANSMAN

Türkiye, son 10 yılda AKKB'den kamu sektörü projeleri ve KOBİ finansmanı için yaklaşık 2,5 milyar euro kaynak kullandı.

Banka, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Türkiye'nin deprem hazırlık kapasitesinin artırılması ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına yönelik altyapı ve sağlık projelerine önemli katkı sağladı.