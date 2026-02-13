Şirketin iç kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği bu artırımla birlikte, BigChefs’in mevcut sermaye yapısında ciddi bir genişlemeye gidildi. İşte operasyonun rakamsal dökümü:

• Eski Sermaye: 107.000.000 TL

• Artırım Oranı: Yüzde 400

• Yeni Sermaye: 535.000.000 TL

• Kaynak: Tamamı iç kaynaklardan karşılandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

5 Şubat 2026 tarihli SPK bülteninde onay alan bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım süreci 11 Şubat 2026 tarihinde başlatılmıştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından bugün (13 Şubat 2026) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, sürecin teknik kısmının sonuçlandığı duyuruldu.

MKK açıklamasına göre kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları, 13.02.2026 tarihi itibarıyla ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına alacak olarak kaydedildi.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu işlemle birlikte BIGCH yatırımcılarının elindeki hisse adedi, herhangi bir ücret ödemeksizin 5 katına çıkmış oldu.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı olan 175.000.000 TL'nin, bu artırımla birlikte (özel izinle) üzerine çıkılarak şirketin özkaynak yapısının tescillenmiş olduğu görülüyor.