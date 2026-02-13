Dubai merkezli lojistik devi DP World’ün uzun süredir başında bulunan Sultan Ahmed bin Sulayem, Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrıldı. Gelişme ilk olarak Financial Times tarafından duyuruldu.

Financial Times’ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde bin Sulayem ile Epstein arasında yıllara yayılan yazışmalar ve temaslar bulunduğu ortaya çıktı. Belgelerde, iki isim arasında Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetinden sonra da devam eden iletişime dair detaylar yer aldı.

Bu gelişmelerin ardından şirket yönetiminde kapsamlı değişikliğe gidildi. DP World, bin Sulayem’in yerine Essa Kazim’i yönetim kurulu başkanı, Yuvraj Narayan’ı ise grup CEO’su olarak atadı. Kararın, şirketin itibarını korumak ve uluslararası ortaklarla ilişkileri yeniden stabilize etmek amacıyla alındığı değerlendiriliyor.

Epstein belgelerinin ortaya çıkmasının ardından Kanada’nın La Caisse emeklilik fonu ve İngiltere’nin British International Investment kurumu gibi büyük yatırımcıların DP World ile yeni yatırımları durdurma kararı aldığı da bildirildi.