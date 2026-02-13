Çiçekçi esnafı talebe yetişmek için hazırlıklarını tamamlarken, fiyat etiketleri geçen yılın seviyelerini korusa da tüketiciyi düşündürüyor.

• Tek Dal Gül: 200 TL'den başlıyor (kaliteye göre artış gösteriyor).

• Standart Buket (7'li Gül): Ortalama 1.400 TL.

• Orkideler: 2.000 TL'den açılış yapıp, büyüklüğüne göre 9.000 TL'ye kadar tırmanıyor.

YILLARA GÖRE AŞKIN BİLANÇOSU: NEREDEN NEREYE?

Fiyatların son üç yıldaki seyri, romantizmin maliyetindeki keskin yükselişi gözler önüne seriyor:

SADECE ÇİÇEK YETMEZ DİYENLERİN FATURASI KABARIK

Klasik kırmızı gülün dışına çıkmak isteyenleri de yüksek bir maliyet tablosu bekliyor.

Karışık aranjmanlar 500 TL ile 2.500 TL arasında değişirken; işin içine ayıcık, çikolata ve özel kutu tasarımları girdiğinde bin 500 lirayı gözden çıkarmak standart bir hale gelmiş durumda.

ESNAF HAZIR, GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜNDE

Hafta sonuna denk gelen 14 Şubat nedeniyle bu yıl online siparişlerden ziyade mahalle çiçekçilerinde ve kurye teslimatlarında büyük bir yığılma bekleniyor.

Esnaf, fiyatların yüksekliğine rağmen talebin canlı olduğunu belirtirken; tüketicinin pazarlık gücü ise bu yılın en büyük silahı olacak gibi görünüyor.