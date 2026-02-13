Yunan gazetesi Kathimerini’nin yayımladığı 2025 verilerine göre, Türk vatandaşlarına verilen oturum izni sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 160 artarak 3 bin 291’e ulaştı. Bu verilerle Türk yatırımcılar, program kapsamında verilen toplam izinlerin yüzde 15,9’unu temsil ederek Çinlilerin ardından ikinci en büyük grup konumuna yükseldi.

İLGİNİN ARKASINDAKİ ÜÇ TEMEL NEDEN

Haberde yer alan uzman görüşlerine göre, Türk yatırımcıların Yunanistan’a olan yoğun ilgisinin temelinde üç ana etken bulunuyor:

Ekonomik Kaygılar: Enflasyon ve ekonomik belirsizliklere karşı varlık koruma arayışı.

Kira Getirisi: Gayrimenkul yatırımı üzerinden döviz bazlı gelir elde etme isteği.

Vizesiz Dolaşım ve Güvenlik: Avrupa genelinde vizesiz seyahat imkânı ve güvenlik unsurları.

BÖLGESEL HAREKETLİLİK: İSRAİL VE İRAN’DA DA ARTIŞ VAR

Altın Vize programına sadece Türkiye’den değil, bölgesel çatışma ve iç karışıklıkların yaşandığı diğer ülkelerden de yoğun talep geldi:

Gazze’deki savaşın etkisiyle İsraillilerin programa ilgisi yüzde 91,5 artarak 636 kişiye ulaştı.

Ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle İranlılara verilen vize sayısı yüzde 52,5 artışla 816’ya yükseldi.

2025 yılında programa en çok ilgi gösteren diğer ülkeler arasında Çin ve ABD de yer alıyor.

Kaynak: Haber7