Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, 2025’e ilişkin sektördeki istihdam rakamını açıkladı.

Buna göre, ülkede makine sektöründe şirketler, geçen yıl 22 bin kişinin işine son verdi. Ülkede 2025 sonu itibarıyla sektörün toplam istihdamı da 1 milyon 10 bin olarak açıklandı.

İstihdamda kayıplara sebep olarak “küresel rekabet baskısı ve yüksek maliyetler” gösterildi.

VDMA açıklamasında, "Şu anda personel alanlardan çok, çıkaran şirketlerin sayısı daha fazla. Bu nedenle istihdamdaki düşüşün 2026 yılında da devam etmesi bekleniyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, VDMA İşgücü Piyasası Yetkinlik Merkezi Başkanı Fabian Seus, Alman şirketlerin bir yandan ABD'nin gümrük tarifeleri ve Çin'in agresif pazar politikalarıyla mücadele ettiğini, diğer yandan Almanya ve Avrupa'daki reform eksikliğiyle boğuştuğunu belirtti.

Seus, "Yüksek iş gücü maliyetleri ve aşırı düzenlemeler yatırım isteğini köreltiyor. İstihdamdaki bu erimenin 2026 yılında da devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Şirketlerin nitelikli iş gücü açığına rağmen "ekonomik gerçekler" nedeniyle işten çıkarmaya zorlandığını vurgulayan Seus, “Almanya ve Avrupa'da belirgin şekilde daha rekabetçi hale gelmek için gerekli reformlar eksik. Yüksek işçilik maliyetleri ve aşırı düzenlemeler, yatırım yapma isteğini zayıflatıyor ve ağırlaştırıyor.” yorumunu yaptı.

Bu arada, makine sektörü, ülkede otomotiv sektöründen sonra en büyük ikinci sektör olmasıyla dikkati çekerken, sektörün üretiminin yüzde 70’ten fazlası ihracat ediliyor.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri, Alman sanayisini olumsuz etkiliyor. Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü artık üretiyor olması da Alman şirketleri baskılayan unsurlar arasında bulunuyor.

Öte yandan, Alman Otomobilciler Birliği (VDA) de sektörde 2025’te yaklaşık 47 bin kişinin işini kaybettiğini bildirmişti. Kimya ve ilaç sektörlerinde istihdam sayısı da geçen yıl düşüş gösterdi.