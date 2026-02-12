Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, 6 Şubat haftasında KKM bakiyesi gerilemeye devam etti.

403 MİLYON TL ÇIKIŞ

BDDK verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam tutarı 2,914 milyar TL'den 2,511 milyar TL'ye düştü. Böylece KKM hesaplarında haftalık bazda 403 milyon TL'lik çıkış gerçekleşti.