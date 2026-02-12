BCA Research Baş Stratejisti Roukaya Ibrahim, yayımladığı son notta altının ocak ayındaki zirvesinin bir "son" olmadığını ancak fiyatların yükselişine devam etmeden önce anlamlı bir düzeltme sürecine girebileceğini belirtti.

Ibrahim, Kasım 2022'den bu yana tavsiye ettikleri "uzun pozisyon" stratejisine bağlı kaldıklarını ancak önümüzdeki ayların oldukça dalgalı geçeceğini vurguladı.

ASYALI YATIRIMCI VE ETF RİSKİ

Analizde, altının parabolik yükselişinin arkasındaki ana itici gücün Asyalı yatırımcılar ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler olduğu ifade edildi. Ibrahim, bu talebin spekülatif doğasına dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

"Asyalı yatırımcıların fiyat hassasiyeti oldukça yüksek. Mevcut pozisyonların hızlıca çözülmesi, fiyatlarda yükseldikleri hızda sert bir düşüşü tetikleyebilir. Geçmişteki boğa piyasası düzeltmeleri 13 günden 6 aya kadar sürebiliyor."

MERKEZ BANKALARI ALTININ "TABANI" OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kısa vadeli spekülatif satışların önlenemeyeceğini belirten BCA, buna karşın Merkez Bankası alımlarının fiyatlar için sağlam bir zemin oluşturduğunu savunuyor.

Özellikle Çin Halk Bankası'nın (PBOC) altın rezervlerinin toplam rezerv içindeki payının hala yüzde 9’un altında (gelişmekte olan piyasalar ortalaması olan yüzde 18’in çok gerisinde) olması, yapısal alımların süreceğinin en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

BCA RESEARCH’TEN STRATEJİK PORTFÖY ÖNERİLERİ

Araştırma şirketi, mevcut konjonktürde sadece altın tutmak yerine daha karmaşık ve korumacı pozisyonların değer taşıdığını düşünüyor:

• Altın / Bakır paritesinde uzun alım pozisyonu.

• Altın Madencilik Şirketleri için uzun pozisyon, küresel hisse senetleri için kısa satış pozisyon.

• Altın / Küresel Hisse Senetleri rasyosunda kısa vadeli temkinli duruş.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

