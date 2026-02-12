Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda ons altın fiyatındaki geri çekilme iç piyasada da etkisini göstermeye başladı.

Yatırımcılar, özellikle "Gram altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda işlemler yakından takip ediliyor.

Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın fiyatları...

12 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Alış: 7.093,97 TL

Satış: 7.095,55 TL

Ons altın

Alış: 5.058,04 dolar

Satış: 5.058,89 dolar

Cumhuriyet altını

Alış: 47.514,00 TL

Satış: 47.902,00 TL

Tam altın

Alış: 46.909,04 TL

Satış: 47.942,64 TL

Yarım altın

Alış: 23.830,00 TL

Satış: 24.043,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 11.915,00 TL

Satış: 12.021,00 TL

Ata altın

Alış: 48.374,95 TL

Satış: 49.707,40 TL

Gremse altın

Alış: 117.272,61 TL

Satış: 120.224,26 TL

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.