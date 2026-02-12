Altın fiyatları 2026 yılına rekorlarla girmesinin ardından tarihi düşüşünü yaşamıştı. Şu sıralarda toparlanmaya çalışan değerli metalde yön arayışı sürüyor. Milyonlarca yatırımcı, "Gram altın kaç TL oldu?", "Çeyrek altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt ararken, piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. İşte 12 Şubat 2026 Perşembe güncel gram, çeyrek, tam altın fiyatları…
Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda ons altın fiyatındaki geri çekilme iç piyasada da etkisini göstermeye başladı.
CANLI ALTIN FİYATLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
Yatırımcılar, özellikle "Gram altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda işlemler yakından takip ediliyor.
Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın fiyatları...
12 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Gram altın
Alış: 7.093,97 TL
Satış: 7.095,55 TL
Ons altın
Alış: 5.058,04 dolar
Satış: 5.058,89 dolar
Cumhuriyet altını
Alış: 47.514,00 TL
Satış: 47.902,00 TL
Tam altın
Alış: 46.909,04 TL
Satış: 47.942,64 TL
Yarım altın
Alış: 23.830,00 TL
Satış: 24.043,00 TL
Çeyrek altın
Alış: 11.915,00 TL
Satış: 12.021,00 TL
Ata altın
Alış: 48.374,95 TL
Satış: 49.707,40 TL
Gremse altın
Alış: 117.272,61 TL
Satış: 120.224,26 TL
ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?
Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.