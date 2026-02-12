Altın fiyatları, bugün satıcılı bir seyir izledi. KMKTP verilerine göre standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 değer kaybederek 7 milyon 310 bin liraya geriledi.

GÜN İÇİNDE 65 BİN LİRALIK MAKAS

Güne hareketli başlayan altın piyasasında standart kilogram fiyatı gün içerisinde en düşük 7 milyon 300 bin lirayı, en yüksek ise 7 milyon 365 bin lirayı gördü.

Hatırlanacağı üzere standart altının kilogramı, dünkü seansı 7 milyon 357 bin liradan tamamlayarak yatırımcısına güven tazelemişti.

Bugünkü sınırlı düşüş, analistler tarafından "rekor sonrası kâr realizasyonu" olarak yorumlanıyor.

1 KİLO ALTINI OLAN BİRİ NEREDEN, NASIL BİR EV ALABİLİR?

Güncel rakamlarla cebinde yaklaşık 7,3 milyon lirası (1 kg altın) olan bir yatırımcı için Türkiye emlak piyasasında hala cazip ancak "stratejik" seçenekler bulunuyor.

2026 yılı emlak verilerine göre bu bütçeyle yapılabilecek konut yatırımlarını sizin için derledik:

1. İstanbul’un Gelişen Çeperleri (3+1 veya 2+1 Yeni Daireler)

İstanbul merkezinde bu bütçeye lüks bir daire bulmak zorlaşsa da Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt (yeni etaplar) veya Sancaktepe gibi kentsel dönüşümün ve markalı konut projelerinin yoğun olduğu bölgelerde 2+1 veya 3+1, sıfır veya az kullanılmış daireler satın alınabilir.

Özellikle Kanal İstanbul güzergahına yakın bölgelerde bu bütçe hala "yatırım değeri yüksek" konutlar için kapı aralıyor.

2. Anadolu’nun Büyükşehirleri (Lüks ve Geniş Daireler)

Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerin "yeni gelişen" lüks semtlerinde bu parayla oldukça konforlu bir yaşam alanı kurulabilir:

• Ankara: Batıkent, Bağlıca veya Çayyolu’nun çeperlerinde 3+1 geniş bir daire.

• Bursa: Nilüfer (Özlüce, Ertuğrul) bölgesinde nitelikli bir site içerisinde konut.

3. Yazlık Bölgeler (Apartman Daireleri)

Antalya ve Mersin gibi yabancı yatırımcının da odağında olan şehirlerde; Mersin Erdemli/Mezitli bölgesinde denize çok yakın 3+1 daireler veya Antalya Kepez bölgesinde modern siteler bu bütçeye uygun seçenekler arasında yer alıyor.

ALTIN BOZUP KONUTA GEÇMEK Mİ?

2026 yılı beklentileri, düşük faizli konut kredisi musluklarının açılması durumunda konut fiyatlarının hızla artabileceği yönünde.

Bu nedenle "altın bozup konuta geçmek" için piyasanın durgun olduğu bu dönem, nakit gücü olanlar için bir fırsat penceresi olarak değerlendirilebilir.

Ancak enflasyon gerçeği göz önüne alındığında, güvenli liman olarak altın hala daha revaçta. Özellikle de yıl sonu için HEDEF rakamlar göz önüne alındığında. Altın için hala daha beklentiler yüksek seyrediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

