Küresel piyasaların gözü kulağı dev yatırım bankası Morgan Stanley’den gelen son dakika raporunda. Banka, Türk altın yatırımcısını yakından ilgilendiren o kritik rakamları güncelleyerek piyasayı adeta yerinden oynattı. "Güvenli Liman" için çizilen yeni rota, gram altının sadece bir yatırım aracı değil, bir servet koruma kalkanı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

DEV BANKANIN "SÜPER DÖNGÜ" BEKLENTİSİ

Morgan Stanley analistleri, altının 2025'teki muazzam performansının bir "tesadüf" olmadığını, aksine yeni bir süper döngünün başlangıcı olduğunu savunuyor. Raporda öne çıkan en çarpıcı detay, ons altının 4.800 - 5.100 dolar bandına oturacağı öngörüsü.

Neden Şimdi? Analistler, küresel borç krizinin derinleşmesi ve merkez bankalarının (özellikle BRICS ülkelerinin) dolardan kaçıp altına sığınmasını ana tetikleyici olarak görüyor.

Kritik Veri: Banka, 2026 sonunda altının yıllık bazda reel getirisinin diğer tüm emtiaları geride bırakacağını iddia ediyor.

TÜRK YATIRIMCISI İÇİN "GRAM ALTIN" SENARYOLARI

İç piyasada gram altın fiyatlarını belirleyen iki ana damar (Ons ve Dolar/TL) birleştiğinde ortaya çıkan tablo oldukça hareketli. Morgan Stanley’nin projeksiyonlarına göre gram altın yatırımcısını bekleyen kritik duraklar şunlar:

İlk Büyük Direnç (7.230 TL): Piyasa bu seviyeyi "psikolojik baraj" olarak görüyor. Bu rakamın üzerinde haftalık kapanışlar yapılması, alım iştahını körükleyebilir.

Geri Çekilmelerde "Altın Fırsat" (6.500 TL): Olası bir düzeltme hareketinde 6.500 - 6.700 TL aralığı, banka tarafından "kaçırılmaması gereken bir toplama bölgesi" olarak işaretlenmiş durumda.

Yıl Sonu Hedefi: Eğer senaryolar gerçekleşirse, gram altının 8.000 TL sınırına dayandığı bir 2026 sonu hayal değil.

ANALİSTLERDEN UYARI: "KÂR SATIŞLARINA DİKKAT!"

Haberin en can alıcı kısmı ise bankanın "zamanlama" uyarısı. Morgan Stanley, yatırımcılara "agresif yükselişlerin ardından gelen kâr satışlarından korkmayın" mesajını veriyor. Uzun vadeli yükseliş trendinin bozulması için ons altının 4.000 doların altına sarkması gerektiği, ancak mevcut konjonktürde bunun pek mümkün görünmediği vurgulanıyor.

Morgan Stanley’e göre altın, 2026’da da portföylerin en parlak yıldızı olmaya aday. Ancak yatırımcıların "tek fiyata" odaklanmak yerine, stratejik seviyelerde kademeli alım yapmaları öneriliyor.