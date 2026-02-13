Altın alım satımı yapacaklar ve portföyünü korumak isteyen yatırımcılar, haftanın son işlem gününde ekran başından ayrılmıyor. Dün yaşanan ve yüzde 3’ü aşan sert değer kaybının ardından, piyasalarda bugün tepki alımlarının etkili olduğu gözleniyor. Küresel piyasalar ABD’den gelecek kritik enflasyon verisine odaklanmışken, iç piyasada rakamlar yeniden şekillendi.

Gram Altın: 7.000,05 TL

Çeyrek Altın: 11.904,00 TL

Yarım Altın: 23.809,00 TL

Tam Altın: 47.872,42 TL

Cumhuriyet Altını: 47.436,00 TL

Gremse Altın: 120.048,17 TL

Ons Altın: 4.978,40 Dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.998,63 6.999,65 % 1.46 08:09
Ons Altın / TL 217.621,70 217.751,54 % 1.43 08:24
Ons Altın / USD 4.976,69 4.977,69 % 1.24 08:24
Çeyrek Altın 11.197,81 11.444,42 % 1.46 08:09
Yarım Altın 22.325,64 22.888,84 % 1.46 08:09
Ziynet Altın 44.791,25 45.637,69 % 1.46 08:09
Cumhuriyet Altını 48.644,00 49.379,00 % -0.05 17:02
PİYASALARDA "ENFLASYON" BEKLENTİSİ HAKİM

Güne 7.005 TL seviyelerinden başlayan gram altın ve 4.985 dolar bandındaki ons altın, küresel ekonomik gelişmelerin kıskacında. Uzmanlar, ABD borsalarındaki düşüşün risk iştahını törpülediğini ve bu durumun değerli metaller üzerinde bir satış baskısı yarattığını ifade ediyor.

Ancak bugün piyasaların asıl sınavı, ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak. Bu veri, altının kısa vadeli yönünü tayin edecek en önemli gelişme olarak kabul ediliyor. Analistler, kısa vadeli baskılara rağmen uzun vadeli görünümün hala altının lehine bir tablo sergilediğine dikkat çekiyor.

