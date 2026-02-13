Gram Altın: 7.000,05 TL

Çeyrek Altın: 11.904,00 TL

Yarım Altın: 23.809,00 TL

Tam Altın: 47.872,42 TL

Cumhuriyet Altını: 47.436,00 TL

Gremse Altın: 120.048,17 TL

Ons Altın: 4.978,40 Dolar

PİYASALARDA "ENFLASYON" BEKLENTİSİ HAKİM

Güne 7.005 TL seviyelerinden başlayan gram altın ve 4.985 dolar bandındaki ons altın, küresel ekonomik gelişmelerin kıskacında. Uzmanlar, ABD borsalarındaki düşüşün risk iştahını törpülediğini ve bu durumun değerli metaller üzerinde bir satış baskısı yarattığını ifade ediyor.

Ancak bugün piyasaların asıl sınavı, ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak. Bu veri, altının kısa vadeli yönünü tayin edecek en önemli gelişme olarak kabul ediliyor. Analistler, kısa vadeli baskılara rağmen uzun vadeli görünümün hala altının lehine bir tablo sergilediğine dikkat çekiyor.