Borsa İstanbul’da 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının paylaşılacağı bilanço takvimi tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın son işlem günü olan 13 Şubat Cuma günü, özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörünün dev isimlerinin verileri yatırımcıların odağında olacak.
Yarın açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda dördüncü çeyrek performanslarına dair tablo daha da netleşecek. Yatırımcıların radarındaki dört kritik şirket şunlar:
• Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB): Kamu bankacılığının dev isminin yıllık kapanış verileri takip edilecek.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK): Katılım bankacılığı sektöründeki büyüme ve karlılık oranları merakla bekleniyor.
• AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA): Sigorta ve emeklilik sektörünün öncü kurumunun 2025 yılı final performansı raporlanacak.
• Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS): Yatırım holdingi tarafında dördüncü çeyrek sonuçları yarın seans içinde veya sonunda paylaşılacak.
Şirketlerin bilanço açıklama saatleri değişiklik gösterebilir; veriler genellikle seans kapandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmaktadır.