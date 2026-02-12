Yarın açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda dördüncü çeyrek performanslarına dair tablo daha da netleşecek. Yatırımcıların radarındaki dört kritik şirket şunlar:

• Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB): Kamu bankacılığının dev isminin yıllık kapanış verileri takip edilecek.

• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK): Katılım bankacılığı sektöründeki büyüme ve karlılık oranları merakla bekleniyor.

• AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA): Sigorta ve emeklilik sektörünün öncü kurumunun 2025 yılı final performansı raporlanacak.

• Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS): Yatırım holdingi tarafında dördüncü çeyrek sonuçları yarın seans içinde veya sonunda paylaşılacak.

Şirketlerin bilanço açıklama saatleri değişiklik gösterebilir; veriler genellikle seans kapandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmaktadır.