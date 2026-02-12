Günün en dikkat çekici hamleleri bankacılık ve holding sektörünün lokomotif hisselerinde yaşanıyor.

BofA, Akbank tahtasında 1,5 milyar TL’lik net hacim oluşturarak listenin ilk sırasına yerleşirken, Koç Holding’de gerçekleştirdiği 1,4 milyar TL’lik alımla bu ilgiyi perçinledi.

Sadece bu iki kağıtta yoğunlaşan milyarlık hacimler, yabancı yatırımcının ana endeks kağıtlarına olan güvenini tazeler nitelikte bir tablo çiziyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

ENERJİ, HAVACILIK VE SANAYİ HİSSELERİNE YAKIN TAKİP

Kurumun radarında sadece bankalar değil, enerji ve sanayi devleri de yer alıyor.

Enerji sektörünün güçlü ismi ASTOR Enerji’de 520,7 milyon TL’lik net alım yapan BofA, havacılık tarafında ise Pegasus’ta 489,6 milyon TL’lik bir hacim yakaladı.

Madencilik tarafında CVK Maden 304,3 milyon TL ile öne çıkarken, kamu bankalarından Vakıfbank 284,7 milyon TL alımla kurumsal ilginin odak noktalarından biri oldu.

PİYASA DEVLERİNDE ALIM İŞTAHI SÜRÜYOR

Listenin devamında sanayi ve otomotiv sektörünün öncüleri dikkat çekiyor. Tofaş’ta 233,8 milyon TL ve Şişecam’da 210,1 milyon TL’lik pozisyon açan kurum; Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Emlak Konut hisselerinde de milyonlarca liralık net alımlarına hız kesmeden devam ediyor.

15:40 itibarıyla netleşen bu rakamlar, piyasadaki likiditenin büyük oranda bu ana kağıtlarda toplandığını ve BofA'nın günü oldukça iştahlı bir şekilde kapamaya hazırlandığını gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

