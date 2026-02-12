Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, tarihi bir eşiği daha geride bırakarak 14.000 puan seviyesinin üzerine çıktı. Rekor yükselişin yaşandığı günde piyasaya taze para girişi hız kazanırken, yatırımcıların odağında özellikle bankacılık ve sanayi devleri yer aldı.

ZİRVE YOLCULUĞUNA AKBANK VE KOÇ HOLDİNG DAMGASI

14 bin puanın aşılmasında lokomotif görevi üstlenen hisselerin başında Akbank (AKBNK) geldi. Akbank, yaklaşık 974 milyon TL net para girişiyle listenin zirvesinde yer alırken, onu 592,7 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) takip etti.

EN FAZLA PARA GİREN İLK 8 HİSSE

Piyasanın en çok rağbet gören kağıtları ve net giriş miktarları şu şekilde gerçekleşti:

BANKACILIK VE GAYRİMENKUL ÖNCÜLÜK EDİYOR

• Bankacılık Etkisi: Akbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası'na olan yoğun ilgi, kurumsal yatırımcının endeks ağırlığı yüksek hisselere yöneldiğini gösteriyor.

• Vakıfbank Sürprizi: Listede %8,88 ile en yüksek günlük prim yapan hisse olan Vakıfbank, sermaye akışının kamu bankalarına da yayıldığına işaret ediyor.

• Sanayi ve Maden: SASA ve CVK Maden, sanayi ve madencilik sektörlerindeki hareketliliğin sürdüğünü kanıtlar nitelikte para girişi kaydetti.

Endeksin 14.000 puan üzerinde kalıcı olması için bu hacimli girişlerin devamlılığı kritik önem taşıyor. Yatırımcılar özellikle 14.100 direncini ve işlem hacmindeki artış trendini takip etmeli.